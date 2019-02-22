«Укрзалізниця» призначила 17 додаткових потягів до 8 березня



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У 2019 році «Укрзалізниця» планує на чверть підвищити вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

Потяги курсуватимуть із Києва у Львів, Ужгород, Чернівці, Дніпро, Одесу, Харків

«Укрзалізниця» призначила 17 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 8 і 10 березня з відправленням з Києва о 7:42 і прибуттям до Львова о 17:49. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:57 і прибуватиме до Києва о 21:44.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейс 10 березня з Києва у 07:08 з прибуттям в Ковель у 16:58. З Ковеля поїзд відправиться в 11:27 і прибуде до Києва о 20:45.

Поїзд № 207 Київ - Ужгород здійснить рейси в Ужгород 7 і 9 березня, у зворотному напрямку - 6, 8 і 10 березня. Потяг відправлятиметься з Києва о 16:12 і прибувати в Ужгород о 10:04. З Ужгорода поїзд відправлятиметься о 18:00 і прибуватиме в Київ о 10:32.

Поїзд № 235 Київ - Ужгород відправиться з Ужгорода 8 березня о 18:15 і прибуде до Києва о 08:37. З Києва поїзд відправиться 9 березня о 20:28 і прибуде в Ужгород в 11:59.

Поїзд № 219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсуватиме до Києва 8 березня, до Чернівців - 8 і 10 березня. Виліт з Чернівців о 22:30, прибуття до Києва о 14: 47. З Києва поїзд відправиться в 01:31 і прибуде в Чернівці у 17:12.

Поїзд № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці 8 березня в 19:15 відправиться в Київ з Чернівців, прибуде в 12:32. У зворотному напрямку відправиться 9 та 10 березня о 15:09 і прибуде у Чернівці о 08:15.

Поїзд № 204/203 Жмеринка - Київ відправиться в рейс із Жмеринки 7 березня в 10:49 і прибуде до Києва о 14:47. Рейс до Києва відбудеться 11 березня о 16:12 з прибуттям до Києва о 21:33.

Поїзд № 294/294 Хмельницький - Київ здійснить рейс до Києва 7 березня з відправленням о 13:21, прибуттям до 19:59. 11 березня поїзд вирушить зі столиці о 10:11 і прибуде в Хмельницький о 15:10.

Поїзд № 162/161 Київ – Миколаїв курсуватиме у Миколаїв 7 і 11 березня, з відправленням з Києва о 14:35 та прибуттям до Миколаєва о 4:56. Відправлення з Миколаєва 6 і 10 березня призначено на 21:40, прибуття до Києва - 12:39.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 8 і 10 березня. Відправлення з Києва о 08:55, прибуття до Одеси о 18:35. У зворотному напрямку відправлення з Одеси у 11:07, прибуття в столицю о 20:31.

Поїзд № 179 Київ - Дніпро буде курсувати 8 і 10 березня, відправлення з Києва о 08:40, прибуття в Дніпро у 17:57. У зворотний бік: відправлення з Дніпра у 12:20, прибуття в Київ о 22:04.

Поїзд № 238/237 Київ - Дніпро буде курсувати до Києва 7 березня з відправленням в 11:53 і прибуттям о 21:04.

Поїзд № 281/282 Дніпро - Київ відправлятиметься 6 березня о 20:42 і прибуватиме в Київ о 04:45. У зворотному напрямку поїзд буде курсувати 11 березня в 21:47 і прибувати в Дніпро у 06:20.

Поїзд № 258/227 Одеса - Ужгород відправиться з Одеси 7 і 9 березня в 16:54 прибуде в Ужгород на наступний день в 11:46. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода призначено на 8 та 10 березня о 13:54, а прибуття до Києва наступного дня о 09:21.

Поїзд № 168 Львів - Одеса курсуватиме 8 і 10 березня з відправленням зі Львова о 09:16 та прибуттям до Одеси о 20:29. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:04 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 205 Покровськ - Харків буде курсувати з 6 по 11 березня з відправленням з Покровська в 09:20 та прибуттям до Харкова 14:49. Відправлення з Харкова призначено на 16:35, прибуття в Покровськ - на 22: 01.

Поїзд № 163 Київ - Харків курсуватиме 10 березня. Він відправиться з Києва о 6:53 та прибуде до Харкова о 13:36. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:03 і прибуде до Києва о 22:19.

Нагадаємо, в 2019 році «Укрзалізниця» планує на чверть підвищити вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.