Пропозиція підвищити ренту вже спровокувала паніку на видобувних підприємствах - фіндиректор «Метінвесту»



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Підприємства «Метінвесту» дотримуються рекомендованого МВФ паритету під час розподілу прибутку: державі - 40% прибутків, а компанії - 60%

З огляду на витрати добувати руду буде не вигідно, її будуть купувати у Бразилії і у Австралії - Данкова

Плани Верховної Ради підвищити ренту на видобуток залізної руди привели до зростання панічних настроїв і перегляду інвестиційних планів на підприємствах гірничодобувного сегмента.

Про це сказала фінансовий директор групи «Метінвсет» Юлія Данкова під час засідання робочої групи при комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зазначається, що на засіданні депутати і представники бізнесу обговорювали положення законопроектів 1 210 і 1210-1, подані в парламент представниками фракції «Слуга народу». Крім іншого, документи пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування під час підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди.

За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

«На жаль, вже на підприємствах паніка, вже стоп з інвестицій. Не хочеться перетворювати експертний комітет в пропагандистський майданчик, але це все-таки реально. Будь-які рішення приймаються, виходячи з економічної доцільності: з огляду на витрати добувати руду буде не вигідно. Її будуть купувати у Бразилії і у Австралії. Ось і все», - зазначила Данкова.

Вона нагадала, що підприємства «Метінвесту» дотримуються рекомендованого МВФ паритету під час розподілу прибутку видобувних компаній, згідно з яким власник надр отримує 40% прибутку, а компанія, яка в подальшому інвестує в розвиток своєї діяльності - 60%.

«З перерахованих платежів, а це рента і податок на прибуток, ми його навіть перевиконуємо. Відповідно до чого робиться висновок про надприбутковість підприємства, мені незрозуміло», - заявила Данкова.

Депутати комітету наполягають на озвученій раніше пропозиції використовувати формульний підхід для визначення ренти. Розмір ренти пропонується встановити на рівні 8% від вартість тонни ЗРС за індексом Platts в Північному порту Китаю. При цьому формула в такому вигляді не враховує витрати бізнесу на транспортування сировини залізницею і в порти Китаю, що, за оцінками бізнесу, складають до 30% від вартості продукції.