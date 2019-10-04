Гетманцев визнав необхідність серйозного коригування законопроекту №1210



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Законопроєкт буде істотно відкориговано, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS, - Гетманцев

Приблизно наполовину законопроєкт повинен бути оновлений в частині запропонованих норм - нардеп

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що норми, запропоновані законопроектом №1210 є набагато суворішими, ніж повинні бути.

Про це повідомляє Мінпром.

«Ми згодні з бізнесом і з експертами - приблизно наполовину законопроєкт повинен бути оновлений в частині запропонованих норм», - сказав він.

За словами Гетманцева, законопроект буде істотно відкориговано, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS.

Голова комітету також повідомив, що до другого читання в законопроєкт буде внесено правку щодо підвищення рентних платежів на видобуток марганцевих руд.

«Якщо ми сьогодні приймемо законопроект, то у нас буде два тижні на внесення правок, а потім ще час на їх обговорення», - сказав він.

Як повідомлялося, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.

Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-68% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Нагадаємо, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.