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    Економіка та фінанси

    Гетманцев визнав необхідність серйозного коригування законопроекту №1210

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    Законопроєкт буде істотно відкориговано, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS, - Гетманцев - Гетманцев визнав необхідність серйозного коригування законопроекту №1210
    Законопроєкт буде істотно відкориговано, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS, - Гетманцев

    Приблизно наполовину законопроєкт повинен бути оновлений в частині запропонованих норм - нардеп

    Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що норми, запропоновані законопроектом №1210 є набагато суворішими, ніж повинні бути.

    Про це повідомляє Мінпром.

    «Ми згодні з бізнесом і з експертами - приблизно наполовину законопроєкт повинен бути оновлений в частині запропонованих норм», - сказав він.

    За словами Гетманцева, законопроект буде істотно відкориговано, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS.

    Голова комітету також повідомив, що до другого читання в законопроєкт буде внесено правку щодо підвищення рентних платежів на видобуток марганцевих руд.

    «Якщо ми сьогодні приймемо законопроект, то у нас буде два тижні на внесення правок, а потім ще час на їх обговорення», - сказав він.

    Як повідомлялося, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.

    Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-68% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

    Нагадаємо, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

    Верховна Рада депутат закон металургія Данило Гетманцев
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