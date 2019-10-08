Законопроєкт №1210 вимагає перегляду – директор групи «Метінвест»



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У разі прийняття законопроекту №1210 частка держави від розробки корисних копалин зросте до 87% - що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним, - представник «Метінвесту»

Законопроєкт необхідно відкликати з Ради і ще раз уважно переглянути пропоновані в ньому підходи - Данкова

Законопроєкт №1210, що передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні, необхідно відкликати з розгляду Верховної Ради і після цього ретельно доопрацювати.

Таку думку висловила сьогодні фінансовий директор групи «Метінвест» Юлія Данкова на засіданні робочої групи з питань зміни рентних платежів, повідомляє МінПром.

Данкова нагадала, що сам автор законопроєкту №1210 Данило Гетманцев раніше визнав, що до другого читання у парламенті документ необхідно змінити не менше ніж на 60%.

«Оскільки це дуже суттєві зміни, законопроєкт необхідно відкликати і ще раз уважно переглянути пропоновані в ньому підходи», - підкреслила фінансовий директор групи «Метінвест».

Представник «Метінвесту» наголосила на необхідності дотримуватися міжнародних практик в частині оподаткування видобутку корисних копалин, в тому числі, і рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Вони передбачають, що 40% прибутку від розробки корисних копалин повинна отримувати держава, а 60% має залишатися бізнесу - в т.ч. для інвестицій в подальший розвиток.

«Ми взяли період з 2014 по 2019 рік, перше півріччя, і подивилися. У нас ця пропорція приблизно дотримується. З урахуванням ренти плюс податок на прибуток виходить, що ми платимо навіть трохи більше. Тому незрозуміло, звідки взявся теза про надприбутки в галузі» , - сказала Данкова.

Вона запропонувала депутатам Верховної Ради створити робочу групу за участю експертів авторитетної міжнародної аудиторської компанії, яку можуть вибрати самі парламентарії - і з її допомогою оцінити реальну податкове навантаження на залізорудну галузь.

Представник «Метінвесту» уточнила, що в разі прийняття законопроекту №1210 частка держави від розробки корисних копалин зросте до 87% - що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним. «Коли стане невигідно добувати руду - будуть її возити з Бразилії», - наголосила Данкова.

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