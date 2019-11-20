Противники ринку землі використовують фермерські протести для шантажу Зеленського, - журналіст



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Люди, які виходили на організовані Аграрною радою акції протесту, насправді стали інструментом збільшення її впливу на аграрну галузь - журналіст

На чолі протистояння земельної реформи лобістська структура «Всеукраїнська аграрна рада» - Іванов

Інформаційна кампанія проти ринку землі оголила факт змови різних політико-бізнесових груп, які намагаються зберегти контроль над потоками і тіньовими земельними схемами.

Про це в блозі на Цензор.net пише журналіст Сергій Іванов.

На чолі протистояння земельної реформи лобістська структура «Всеукраїнська аграрна рада». Одного з її керівників — росіянина Михайла Соколова — виключили зі списку «Слуги народу» напередодні виборів.

На думку Іванова, втративши можливість організувати саботаж реформи зсередини провладної фракції, ВАР вирішила шантажувати владу фермерськими протестами. «Люди, які виходили на організовані Аграрною радою акції протесту, насправді стали інструментом збільшення її впливу на аграрну галузь. Таким чином лобісти послали сигнал персонально Зеленському, мовляв, ти не можеш нас ігнорувати, а якщо хочеш, щоб ми тебе не чіпали — поверни потоки», — пише журналіст.

Він зазначив, що ВАР координує цю роботу з політичними партнерами — Юлією Тимошенко, Олегом Тягнибоком і Віктором Медведчуком, кожен з яких лобіює свої інтереси. Так, у відповідь на відмову призначити «свого» кандидата керівником Державної продовольчої зернової корпорації Тимошенко підтримала протести і оголосила, що буде оскаржувати ринок землі в Конституційному суді.

Зі свого боку, екснардеп Ігор Котвицький, якого називають «гаманцем» ВО «Свобода» і «смотрящим» за Укрспиртом, намагається заблокувати анонсовану приватизацію держмонополії. «Ринок землі став для нього приводом відкрити «другий фронт»... «Свобода» приєдналася до протестів проти ринку землі, а сам Тягнибок буквально прописався на каналах Медведчука», — додав Сергій Іванов.

Він також зазначив, що меседжі про земельну реформу, що транслюються каналами Медведчука, «дивним чином» збігаються з меседжами російських пропагандистів із ТАСС, РІА Новости та Росія 24 — «іноземці хочуть скупити українську землю, українці проти».