Милованов заявив, що СБУ і розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі



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Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов

Рада національної безпеки та оборони України може заблокувати будь-яку угоду, зазначив Милованов

Служба безпеки України та розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі сільськогосподарського призначення.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі Радіо Свобода.

Про це він сказав у відповідь на припущення, що жителі непідконтрольних українській владі територій з українськими паспортами зможуть купувати землю «в інтересах Росії, за гроші Росії».

«Для цього є СБ. Для цього є Служба зовнішньої розвідки. Ця інформація є. Вона під грифом, і, дійсно, ми ці угоди будемо скасовувати», – сказав Милованов.

Міністр наголосив, що до 2017 року російська компанія через посередників контролювала 200 тисяч гектарів.

«Тому статус-кво насправді дозволяє бути непрозорому власнику. Нібито в оренді, а контролюється російською компанією. І все це сьогодні можливо», – заявив Милованов.

Він додав, що Рада національної безпеки та оборони України може заблокувати будь-яку угоду.

«Будується механізм аналітичний, коли Служба розвідки чи внутрішня служба надають інформацію про те, що є небезпечним для України. Має РНБО чи інші установи просто заборонити угоду», – зазначив міністр.

Раніше Милованов заявив, що кредити на покупку землі під 3-5% будуть доступні для тих, хто буде працювати на землі.

Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.