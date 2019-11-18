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    Милованов заявив, що СБУ і розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі

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    Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов - Милованов заявив, що СБУ і розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі
    Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов

    Рада національної безпеки та оборони України може заблокувати будь-яку угоду, зазначив Милованов

    Служба безпеки України та розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі сільськогосподарського призначення.

    Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі Радіо Свобода.

    Про це він сказав у відповідь на припущення, що жителі непідконтрольних українській владі територій з українськими паспортами зможуть купувати землю «в інтересах Росії, за гроші Росії».

    «Для цього є СБ. Для цього є Служба зовнішньої розвідки. Ця інформація є. Вона під грифом, і, дійсно, ми ці угоди будемо скасовувати», – сказав Милованов.

    Міністр наголосив, що до 2017 року російська компанія через посередників контролювала 200 тисяч гектарів.

    «Тому статус-кво насправді дозволяє бути непрозорому власнику. Нібито в оренді, а контролюється російською компанією. І все це сьогодні можливо», – заявив Милованов.

    Він додав, що Рада національної безпеки та оборони України може заблокувати будь-яку угоду.

    «Будується механізм аналітичний, коли Служба розвідки чи внутрішня служба надають інформацію про те, що є небезпечним для України. Має РНБО чи інші установи просто заборонити угоду», – зазначив міністр.

    Раніше Милованов заявив, що кредити на покупку землі під 3-5% будуть доступні для тих, хто буде працювати на землі.

    Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

    Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

    Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

    Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240  депутатів.

    14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

    розвідка Верховна Рада СБУ міністр РНБО земля гроші ринок ВВП мораторій на продаж землі Тимофій Милованов
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