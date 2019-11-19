Прокуратура викрила «земельних» шахраїв, які вкрали ділянку вартістю 14 млн грн



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Прокуратура намагається через суд повернути земельную ділянку у комунальну власність

Київська місцева прокуратура №10 вимагає повернути у комунальну власність земельну ділянку вартістю понад 14 млн гривень у Голосіївському районі міста, яку незаконно привласнили шахраї.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, у 2018 році зловмисники на підставі підробленого державного акту зареєстрували право власності на вказану земельну ділянку за третьою особою.

Згодом, незважаючи на скасування незаконного рішення про державну реєстрацію права власності, зловмисники знову переоформили на себе земельну ділянку, використавши при цьому підроблені документи.

Зважаючи на те, що Київською міською радою рішення про відчуження земельної ділянки не приймалося, місцева прокуратура звернулась до Голосіївського районного суду Києва з вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права власності, визнати недійсними договори купівлі-продажу та договору іпотеки земельної ділянки.

Крім того, до суду скеровані обвинувальні акти відносно двох осіб, причетних до шахрайської оборудки із цим майном. Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

Раніше Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо уродженця Києва, який за попередньою змовою з іншими особами у шахрайських спосіб заволодів земельною ділянкою по вул. Добровольчих батальйонів на Печерську площею 0,1 га та вартістю майже 15 млн грн.