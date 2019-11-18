Міністр економіки пояснив, кому видаватимуть кредити на купівлю землі під 3-5%



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

Кредити зможуть взяти «тільки ті, хто працює в чисту»

Держава компенсуватиме на купівлю землі рівень облікової ставки Нацбанку, що дозволить брати кредити під 3-5% у гривні.

Про це заявив в інтерв’ю ТСН заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

«У бюджеті на 2020 рік ми виділили 4 млрд грн на підтримку сільгоспвиробника. Це включатиме і підтримку прямих програм, наприклад, тваринництва, а також і купівлю землі. Як купувати землю? Ми будемо компенсувати облікову ставку Національного банку. На практиці це означає, що людина зможе взяти під 3-5% у гривні собі кредит на п’ять чи більше років, щоб купити землю. Хто може взяти? Тільки ті, хто працює в чисту, хто зареєструє право власності в білу, хто купуватиме до 500-1000 га. Ми матимемо систему контролю кінцевого бенефіціара, щоб недопустити, що хтось через підставних осіб набрав багато маленьких кредитів. Тому кредити тільки маленьким і середнім фермерам, тим, хто працюватиме на землі і під 3-5% у гривні», - сказав міністр.

Раніше Милованов заявив, що кредити на покупку землі під 3-5% будуть доступні для тих, хто буде працювати на землі.

Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.