Провокація державного масштабу. Завтра 2 тисячі шкіл та лікарень відключать від газу?

В разі відключення газопостачання в опалювальний період виникає загроза припинення діяльності закладів бюджетної сфери, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень

Асоціація газового ринку України оприлюднила доручення Оператора ГТС про відключення від газу 2500 об’єктів соціально-побутового призначення і бюджетних установ

АГРУ попереджає про загрозу дестабілізації соціальної ситуації в Україні через доручення Оператора ГТС відключити від газопостачання 2 тисячі шкіл, лікарень та інших бюджетних установ.

Оператор ГТС вимагає з 1 грудня 2021 року відключити від газопостачання понад 2,5-х тисяч об’єктів бюджетної сфери, в тому числі і об'єктів соціально-побутового призначення.

За даними Асоціації, станом на 30 листопада, через інформаційну платформу Оператора ГТС дав доручення Операторам ГРМ відключити від газу більше 2500 об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ з 1 грудня 2021 року у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти.

Наприклад, у Львівській області без газу можуть залишаться 526 установи, у Дніпропетровській – 163, в Миколаївській – 251, у Херсонській – 85 об’єктів, у Одеській – 48 установ, у Полтавській – понад 230 об’єктів.

В разі відключення газопостачання в опалювальний період виникає загроза припинення діяльності закладів бюджетної сфери, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.

«Такі доручення «ОГТСУ» саме взимку провокують розвиток ситуації по найгіршому сценарію. На жаль, Оператор ГТС знов перекладає відповідальність на виконавчу владу та підприємства газорозподілу», – сказав Денис Сенектутов, голова АГРУ.

АГРУ закликає Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України», місцеві органі державної влади до вирішення кризи, з метою уникнення соціальної напруги в більшості областей України.