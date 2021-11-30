Поліція почала перевірку у школі, де учень роздягнув хлопчика догола

Правоохоронці закликають не замовчувати факти булінгу

У Фастівському районі Київщини правоохоронці проводять перевірку за фактом булінгу у школі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

25 листопада до начальника служби у справах дітей Боярської міської ради надійшла письмова заява від матері одного із учнів школи села Забір'я. Жінка повідомила, що учень 9 класу на перерві зайшов до семикласників та роздягнув одного із них догола. Хлопчик намагався захистити себе від кривдника, однак той не випускав його з класної кімнати.

Інформацію про цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Фастівського районного управління поліції.

Наразі поліцейські проводять перевірку, за результатами якої діям учасників правопорушення нададуть правову оцінку.

Як повідомлялося, батьки постраждалої дитини не захотіли писати заяву до поліції. До правоохоронців звернулась мати іншого учня. За її словами, це не перший інцидент у школі. Подібні випадки траплялися у цьому та інших класах.

Директор забірської школи Василь Король своєю чергою стверджує, що жодного булінгу у навчальному закладі немає і не було, а в такий спосіб діти просто гралися. Він каже, що вчителі провели розслідування після інциденту. Директор обурений, що мати, яка, за його словами, не має відношення до класів, де стався конфлікт, написала заяву та підняла галас.

Поліція нагадує, що відповідальність за фізичне або моральне насильство над учасниками освітнього процесу передбачена законодавством.

Працівники поліції вкотре закликають не замовчувати випадки булінгу, адже наслідки для жертви можуть бути вкрай негативними.

Раніше поліція склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній зі шкіл Обухова, де вчителька била дітей головою об парту.