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    Cоvid-19 в Україні: за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих

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    У понеділок понад 76 тис. українців зробили тести на коронавірус - Cоvid-19 в Україні: за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих
    У понеділок понад 76 тис. українців зробили тести на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Найбільше нових ковід-хворих виявлено у Києві

    В Україні за минулу добу медики зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Від хвороби вчора померла 561 людина. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Полтавській та Донецькій областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Отже, 29 листопада нових ковід-хворих виявлено 10,5 тис. осіб. До лікарень потрапили 1749 людей. За офіційними даними у понеділок одужали 25,3 тис. українців.

    У столиці за минулу добу зафіксували значний ріст нових заражень – 1646 та 35 смертей. Порівняно з іншими регіонами – це вдвічі більше.

    Найбільше нових заражень за добу в Києві (1646), Полтавській області (875), Донецькій області (706), Черкаській області (645).

    За добу в Україні зробили понад 79 тисяч ковід-тестувань. Із них 36,5 тис. ПЛР-тестів, 8,8 тис. ІФА-тестів та 33,8 тис. експрес-тестів.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – понад 3,4 млн осіб;
    • одужало – понад 2,9 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 85,9 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – понад 15,8 млн.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Темпи вакцинації знову прискорились. 29 листопада 226 тис. людей в Україні було вакциновано проти Cоvid-19. Першу дозу отримали 71,1 тис. людей, повністю імунізовані – майже 155 тис. людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13,3 млн людей, з них отримали першу дозу – понад 13,3 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 11,1 млн осіб. Загалом проведено 24,5 млн щеплень.

    До слова, напередодні в Одесі від коронавірусу помер 24-річний каноїст-чемпіон. Спортсмен потрапив до лікарні з коронавірусною інфекцією, на тлі якої у хлопця розвинувся сепсис.

    Також у МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

    Тим часом Польща посилює обмеження через штам «Омікрон»: що важливо знати українцям.

    Крім того, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Cоvid-19 в Україні: за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих