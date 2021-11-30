Cоvid-19 в Україні: за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих
Найбільше нових ковід-хворих виявлено у Києві
В Україні за минулу добу медики зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Від хвороби вчора померла 561 людина. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Полтавській та Донецькій областях, повідомляє пресслужба МОЗ.
Отже, 29 листопада нових ковід-хворих виявлено 10,5 тис. осіб. До лікарень потрапили 1749 людей. За офіційними даними у понеділок одужали 25,3 тис. українців.
У столиці за минулу добу зафіксували значний ріст нових заражень – 1646 та 35 смертей. Порівняно з іншими регіонами – це вдвічі більше.
Найбільше нових заражень за добу в Києві (1646), Полтавській області (875), Донецькій області (706), Черкаській області (645).
За добу в Україні зробили понад 79 тисяч ковід-тестувань. Із них 36,5 тис. ПЛР-тестів, 8,8 тис. ІФА-тестів та 33,8 тис. експрес-тестів.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 3,4 млн осіб;
- одужало – понад 2,9 млн осіб;
- летальних випадків – понад 85,9 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 15,8 млн.
Темпи вакцинації знову прискорились. 29 листопада 226 тис. людей в Україні було вакциновано проти Cоvid-19. Першу дозу отримали 71,1 тис. людей, повністю імунізовані – майже 155 тис. людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13,3 млн людей, з них отримали першу дозу – понад 13,3 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 11,1 млн осіб. Загалом проведено 24,5 млн щеплень.
До слова, напередодні в Одесі від коронавірусу помер 24-річний каноїст-чемпіон. Спортсмен потрапив до лікарні з коронавірусною інфекцією, на тлі якої у хлопця розвинувся сепсис.
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