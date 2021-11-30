Cоvid-19 в Україні: за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих

В Україні за минулу добу медики зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Від хвороби вчора померла 561 людина. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Полтавській та Донецькій областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

Отже, 29 листопада нових ковід-хворих виявлено 10,5 тис. осіб. До лікарень потрапили 1749 людей. За офіційними даними у понеділок одужали 25,3 тис. українців.

У столиці за минулу добу зафіксували значний ріст нових заражень – 1646 та 35 смертей. Порівняно з іншими регіонами – це вдвічі більше.

Найбільше нових заражень за добу в Києві (1646), Полтавській області (875), Донецькій області (706), Черкаській області (645).

За добу в Україні зробили понад 79 тисяч ковід-тестувань. Із них 36,5 тис. ПЛР-тестів, 8,8 тис. ІФА-тестів та 33,8 тис. експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні: