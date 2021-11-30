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    Зарплати вчителів з грудня зростуть: оприлюднені цифри (інфографіка)

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    Вчитель вищої категорії тепер отримуватиме до 13 759 гривень - Зарплати вчителів з грудня зростуть: оприлюднені цифри (інфографіка)
    Вчитель вищої категорії тепер отримуватиме до 13 759 гривень
    фото з відкритих джерел

    Директор школи буде отримувати 17 тис. грн на місяць, а вчителі – від 9 до 13,7 тисяч

    З 1 грудня освітянам у школах підвищать заробітну плату на 8,4%. Це передбачено Державним бюджетом на 2021 рік, нагадує пресслужба Міносвіти.

    Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:

    • директор закладу середньої освіти: з 15 742 до 17 057 грн;
    • молодий вчитель без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 грн;
    • вчитель ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 грн;
    • вчитель І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;
    • вчитель вищої категорії: з 12 698 до 13 759 грн;
    • асистент вчителя: з 10 338 до 11 200 грн;
    • керівник гуртка: з 11 124 до 12 053 грн;
    • педагог-організатор І категорії: з 10 445 до 11 317 грн.
    Графіка Міносвіти
    Графіка Міносвіти

    Це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік. З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.

    «Для цього Міністерству освіти і науки України було передбачено видатки з держбюджету обсягом у 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що для українців після перегляду прожиткового мінімуму з 1 грудня підвищуються і доплати до пенсій за понаднормовий стаж.

    Крім того, тепер перерахунок пенсій можна оформити у смартфоні.

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    Теги: Міністерство освіти і науки зарплата гроші школа вчитель стаж
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    Зарплати вчителів з грудня зростуть: оприлюднені цифри (інфографіка)