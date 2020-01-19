Пул активів п'яти банків-банкрутів виставлено на продаж



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Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж пул активів неплатоспроможних банків: Фінанси і Кредит, ВТБ Банку, Діамантбанку, Траст, а також Родовід Банку.

Про це зазначається в повідомленні фонду.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.

До складу пулу увійшли права вимоги за 60 кредитами юридичних та фізичних осіб, а також дебіторська заборгованість.

Середня прострочена заборгованість за кредитами — 8 років.

Загальна заборгованість за договорами склала 5 007 млн гривень. За 37 кредитами тривають судові провадження, 9 кредитів знаходяться на розгляді Державної виконавчої служби.

Аукціон з продажу активів відбудеться 20 лютого. Стартова ціна - 984 млн гривень.

Значна частина кредитів не забезпечені заставою. Серед забезпечнння: Житловий будинок з земельною ділянкою в м. Умань, фінансова порука, майнові права, транспорт, цінні папери.

Пул був сформований за календарним підходом. Тобто до його складу увійшли активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені.

Ознайомитися із матеріалами кредитних справ, що увійшли до складу пулу, потенційні інвестори можуть у віртуальній кімнаті даних. Порядок отримання доступу до віртуальної кімнати даних – за посиланням.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на торгах 4 грудня продав мегапул, який складається з активів трьох неплатоспроможних банків, за 303,5 млн грн.

Фонд гарантування вкладів 7 листопада продав пул активів Дельта Банку, банків Надра і Фінанси та кредит за 849,4 млн грн. Ця ціна стала рекордною за всю історію Фонду.