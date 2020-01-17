Мінфін шукає нового голову правління «Укрексімбанку»



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В Міністерстві оголосили прийом документів на посаду голови правління державного банку до 31 січня

Міністерство фінансів оголошує конкурсний відбір на посаду голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Відповідно до рішень Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України». Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі - банк)», - ідеться в повідомленні.

Для участі у конкурсному відборі претендент має до 31 січня 2020 року надіслати заяву на участь в конкурсі, засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу, біографічну довідку (резюме) та мотиваційний лист.

Як зазначили у міністерстві, головною діяльністю банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, а також зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції.

Державний експортно-імпортний банк України створений 3 січня 1992 року згідно з Указом президента України №29. 23 січня того ж року банк отримав свою першу ліцензію від Національного банку України.