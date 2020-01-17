У МВФ назвали умови затвердження програми для України



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Крісталіна Георгієва

Виконавчий комітет МВФ розгляне програму Україні після виконання попередніх умов

Міжнародний валютний фонд прийме рішення стосовно програми допомоги Україні після того, як у Києві виконають всі попередні умови.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва виступаючи у вашингтонському Інституті Пітерсона.

Вона зазначила, що наразі МВФ продовжує взаємодію з Україною.

«На робочому рівні ми досягли угоди з Україною, в якому є ряд умов, що мають бути виконані. Робота триває, представники (МВФ — ред) продовжують взаємодію з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас наступить момент звернутися до Виконавчої Ради», — сказала вона.

Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.