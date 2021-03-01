П’ять тисяч споживачів газу на Харківщині залишилися без змоги викликати аварійну службу

«Кіровоградгаз» не забезпечив роботу служби 104 для виїздів на аварійні виклики споживачів смт. Донець та с. Копанка

ВАТ «Кіровоградгаз», що входить в групу Нафтогаз, залишив в небезпеці споживачів газу, що проживають в смт. Донець та с. Копанка Харківської області. Наразі, майже 5 тисяч сімей при виникненні аварійно-небезпечних ситуацій не мають можливості викликати аварійну службу 104.

Нагадаємо, що раніше цим споживачам була доступна аварійна служба АТ «Харківгаз». Однак 20 січня 2021 року НКРЕКП прийнято рішення про виключення цих населених пунктів з території ліцензованої діяльності АТ «Харківгаз», та включення їх в територію ліцензованої діяльності ВАТ «Кіровоградгаз». Відповідно до цього рішення, з 1 березня 2021 року доставка природного газу споживачам смт. Донець та с. Копанка Ізюмського району здійснюється ВАТ «Кіровоградгаз». Однак цей Оператор ГРМ не забезпечив роботу служби 104 для виїздів на аварійні виклики споживачів, що проживають в цих населених пунктах.

Відповідно до постанови регулятора №201 від 16 лютого 2017 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу», Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити роботу аварійно-диспетчерської служби для реагування на екстрені виклики споживачів. Ігнорування ВАТ «Кіровоградгаз» цієї вимоги створює небезпечний прецедент для мешканців Харківської області та є грубим порушенням ліцензійних умов.

АТ «Харківгаз» вважає рішення НКРЕКП про передачу населених пунктів області на обслуговування ВАТ «Кіровоградгаз» та дії компанії такими, що не відповідають вимогам діючого законодавства та оскаржує рішення регулятора в суді. Компанія сподівається на якнайшвидше усунення штучно створеної небезпеки для п’яти тисяч родин Харківської області, що виникла через необґрунтоване рішення та пов’язану із ним бездіяльність.

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