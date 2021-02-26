«Нафтогаз» знизив ціни для тепловиків

У лютому 2021 ціна газу для тепловиків складе 6 841,15 грн за тисячу кубометрів

За останній тиждень у Європі спотові ціни на газ знизилися на 6%

НАК «Нафтогаз України» оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ у межах спеціальних обов’язків (ПСО).

У лютому 2021 ціна газу складе 6 841,15 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 6,7% нижче, ніж у січні 2021 року (7 331,45 грн).

Як зазначили в пресслужбі компанії, ситуація в Україні відповідає європейському тренду на скорочення попиту на енергоносії через потепління. За останній тиждень у Європі спотові ціни на газ знизилися на 6%.

«У березні очікується подальше падіння цін на європейських газових хабах, що визначить вектор ціноутворення і в Україні», — йдеться в повідомленні.

Раніше «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу. Для клієнтів компанії, які торік оформили тарифний план «Річний», вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

Одинадцять газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам газ на березень за нижчою від встановленої урядом граничної ціни, яка складає 6,99 грн за кубометр.

В Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.



