Депутат назвав фейком заяви Геруса про припинення імпорту електроенергії ухваленням законопроєкту №2233



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На думку нардепа Олексія Гончаренка, Андрій Герус ввів суспільство в оману

Гончаренко зазначив, що залишилась можливість імпортувати російську електроенергію через Білорусь, а також можливість перетоків та постачання електроенергії на ринок «на добу наперед»

Заяви голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса про припинення імпорту електроенергії з Росії ухваленням законопроекту «Про внесення змін до закону «Про ринок електроенергії» (№2233) – це фейк і маніпуляція. Про це завив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Прийняли закон №2233. Юристи почали дивитися і вже в пресі почали виникати такі речі, що відбулася суттєва маніпуляція. Вставлена фраза про заборону російського імпорту в закон, юридично взагалі не визначено, що це таке: з території Росії, чи від резидентів Росії, чи по електромережам Росії. Заявляють, що по суті імпорт залишився можливий, а ця фраза просто як мир у всьому світі», - сказав Гончаренко.

На його думку, голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус знову ввів суспільство в оману, заявляючи, що ухваленням законопроєкту №2233 депутати забороняють імпорт російського струму. Адже залишилась можливість імпортувати російську електроенергію через Білорусь, а також можливість перетоків та постачання електроенергії на ринок «на добу наперед». Депутат вважає таке припинення імпорту фейковим.

«Відбулася сама страшна маніпуляція і фейкове припинення імпорту з Російської Федерації. Як просто такий фантик на цукерці написали, що забороняється, а насправді залишили Білорусь, залишили перетоки, не дали визначень. І хоча прямих договорів, я так думаю, що все ж таки там прямого імпорту не буде за договорами, але використовуючи цей ринок на добу. Тобто, на жаль, ми бачимо, що просто, зіштовхнувшись з такою хвилею обурення всього українського суспільства, Герус, на жаль, пішов просто шляхом все залишити як є, але просто зробити вигляд, що начебто щось відмінили», - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до закону «Про ринок електроенергії» (№2233), яким, зокрема, забороняється продаж та/або поставки електроенергії, що імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку, але залишається така можливість при постачанні на ринок «на добу наперед».

Комерційний імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки «поправці Геруса». За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ виріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу. Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.