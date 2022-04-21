Рада спростила умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю

В Україні змінили законодавство про безробіття на час війни

Закон передбачає розширення фінансування програм щодо надання допомоги

Верховна Рада України спростила умови отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Дані правила будуть діяти під час воєнного стану та протягом 180 днів після його припинення. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний закон №7275 про зміни у питаннях соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану був прийнятий в цілому 296 голосами.

Даний документ встановлює, що на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування:

допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного;

виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування територіального органу виконавчої влади, за умови підтвердження наміру перебування у статусі безробітного не рідше ніж один раз на 30 календарних днів будь-якими засобами комунікації, в тому числі електронно;

призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам, які не мають відповідних документів, здійснюється на підставі наявних у держреєстрах відомостей.

Крім того, зазначається, що сума допомоги не може перевищувати розміру півтори мінімальної заробітні плати.

Також закон передбачає розширення фінансування програм щодо надання допомоги:

підприємствам – по частковому безробіттю до 741 млн гривень;

по частковому безробіттю до 741 млн гривень; громадянам – для організації власної справи до 300 млн гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану, який буде діяти щонайменше до 25 травня.