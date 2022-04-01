Житло, робота, виплати. Уряд запустив програми для переселенців

Уряд закликав внутрішніх переселенців реєструватися

31 березня в Україні завершився прийом заявок на програму єПідтримка, у рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Загалом було отримано майже 5 млн заявок. Виплати склали 22 млрд грн, їх отримали майже 3,5 млн людей. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у промові на засіданні уряду.

Він повідомив, що наступна програма, яка стартує сьогодні — це робота для внутрішніх переселенців. «Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тис. грн за кожного нового працівника для того, щоб люди отримували ці кошти й могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану», - розповів Шмигаль.

Триває реєстрація внутрішніх переселенців. Наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч людей. На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2 тис. грн дорослому і по 3 тис. грн дитині чи особі з інвалідністю. «Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, хто потребує цього — реєструйтесь», - сказав прем’єр.

Також для переселенців працює програма «Прихисток». «Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, ми будемо компенсувати кошти на оплату комунальних послуг. Наразі є вільні та безкоштовні місця для майже 10 тисяч переселенців. Заходьте на державний сайт «Прихисток». Там ви зможете знайти всю необхідну інформацію», - повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, понад 10 мільйонів українців, у тому числі більше половини дитячого населення країни, покинули свої будинки з початку війни.

Із загальної кількості біженців 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами.