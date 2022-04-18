Стало відомо, скільки москвичів лишаться без роботи через санкції

Масовий відхід західних компаній позбавить роботи 200 тис. жителів Москви

Приблизно 200 тис. людей ризикують втратити роботу в російській столиці через відхід іноземних компаній з країни після вторгнення в Україну. Москви Сергій Собянін хоче організувати тимчасові та громадські роботи. Про це повідомляє CNN.

За словами Собяніна, влада продовжить реалізовувати плани з підтримки працівників, які ризикують залишитися без роботи, виділивши на це 3,36 млрд рублів (приблизно $41 млн за офіційним курсом).

«Як і планувалося, минулого тижня ми затвердили програму підтримки співробітників, яким загрожує звільнення. Насамперед програма адресована співробітникам іноземних компаній, які тимчасово призупинили свою діяльність або вирішили покинути Росію. За нашими оцінками, приблизно 200 тис. людей ризикують втратити роботу», – написав Собянін.

Він додав, що план допомоги в працевлаштуванні включає в себе навчання персоналу, працевлаштування на тимчасові і громадські роботи і стимулювання організацій і фірм, які наймають цих працівників.

Нагадаємо, світовий бізнес масово покидає ринок країни-окупантки.

Як заявила вчора глава Єврокомісії: дефолт у Росії неминучий.

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