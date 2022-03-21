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    Гроші, робота, житло. Уряд визначився, як допомагатиме переселенцям

    Власникам житла, які безоплатно прихистили переселенців, компенсують комунальні витрати - Гроші, робота, житло. Уряд визначився, як допомагатиме переселенцям
    Власникам житла, які безоплатно прихистили переселенців, компенсують комунальні витрати
    фото: tvoemisto.tv

    Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень

    Українська влада готує масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, Кабмін цю програму вже почав реалізовувати.

    «Гроші, робота, житло. Три основні напрямки, які охоплює ця програма. Перше. Гроші. Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через «Дію», на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони», – повідомив прем’єр.

    Щодо роботи, то уряд розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів.

    «6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. Ще раз звернусь до підприємців. Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити. Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати тим людям, які потребують роботи. Так що – працюймо!», -– каже Шмигаль.

    Він закликає усіх починати працювати, приймати до праці людей та забезпечувати їх роботою. Щодо житла, то прем’єр нагадав, що тиждень тому уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

    «Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг», – розповів урядовець.

    Всі три програми вже затверджено урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30 березня запрацює реєстрація через «Дію».

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    Теги: Кабмін росія окупанти переселенці війна гроші житло Україна робота уряд біженці окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Гроші, робота, житло. Уряд визначився, як допомагатиме переселенцям