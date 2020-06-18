Рада обговорює доопрацьовану програму уряду трансляція



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Доопрацьована програма уряду була зареєстрована у парламенті 12 червня

У залі зареєструвався 291 депутат

Верховна Рада розглядає на засіданні доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів.

Засідання парламенту відкрив спікер Дмитро Разумков, у залі зареєструвався 291 народний депутат.

Спочатку прем'єр-міністр Денис Шмигаль презентував доопрацьовану програму і депутати почали обговорення.

Главі уряду мають надати можливість на заключне слово, після якого парламент ухвалить рішення. Нагадаємо, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 червня побував на зустрічі із членами фракції «Слуга народу», де її обговорювали. За його словами, тоді гарячих дискусій щодо цього документа не було. Попередній варіант своєї програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Водночас представники фракції «Слуга народу» заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Як повідомлялося, 4 червня народні депутати проголосували за постанову, якою відправили на доопрацювання програму уряду.