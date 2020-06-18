Нардеп: Верховна Рада цього місяця не розглядатиме відставку Авакова



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Якщо парламент підтримає програму дій уряду, Кабмін, а значить і міністр внутрішніх справ, отримають імунітет на рік

Профільний комітет на наступному засіданні, 1 липня, буде розглядати постанову по суті і дасть свою оцінку

До кінця цього місяця Верховна Рада не буде вносити до порядку денного питання про відставку голови МВС України Арсена Авакова.

Про це заявив нардеп від «Слуги народу» Денис Монастирський в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Згідно з регламентом, постанова включається до порядку денного автоматично після рішення комітету. Відповідно, комітет на своєму наступному засіданні, 1 липня, буде розглядати дану постанову по суті і дасть свою оцінку», - розповів очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський.

За його словами, наразі процедура звільнення одного міністра не передбачена українським законодавством. Разом з тим, до Ради подано законопроєкт про інтерпеляцію – процедуру відкликання окремих міністрів.

Тим не менш, якщо парламент підтримає програму дій уряду, Кабмін, а значить і міністр внутрішніх справ, отримають імунітет на рік, пояснив нардеп.

Нагадажмо, 17 червня у партії «Голос» повідомили, що комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі постанова №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ має статус «надано на ознайомлення».

Нагадаємо, колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе переконана, що Зеленський відповідатиме за дії Авакова. Ніхто «сухим з води не вийде».

Нагадаємо, 6 червня президент Зеленський пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку

Президент сказав, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи, зокрема, розслідування вбивства Павла Шеремета.

5 червня Верховна Рада розпочала засідання із вимоги щодо відставки Арсена Авакова, зокрема через події у Кагарлику та Броварах. Вдень у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Документ вже підписали 56 нардепів.

У цей час в Києві десятки людей вийшли під стіни парламенту, вимагаючи відправити очільника МВС у відставку. Один із учасників мітингу підпалив себе на знак протесту проти Авакова.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.