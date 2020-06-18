Комітет Ради схвалив законопроєкт Зеленського про складання ЗНО за бажанням



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Володимир Зеленський пропонує Раді звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу

У разі ухвалення законопроєкту здобувачі освіти матимуть право пройти ЗНО за власним бажанням

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій погодив законопроєкт президента України Володимира Зеленського про складання ЗНО-2020 за власним бажанням.

Про це в ефірі «Радіо НВ» розповів народний депутат, голова комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак.

Він зауважив, що у Міністерстві освіти та науки підтримали цю позицію, а на такі дії пішли, щоб уникнути ризиків, пов’язаних з пандемією.

«Розуміючи ризики для здоров’я дітей, розуміючи те, що зараз на ЗНО записалося 380 тисяч дітей. Статистично 25-35% не будуть після цього вступати до закладів вищої освіти. У зв’язку з цим президент запропонував таку можливість, щоб державна підсумкова атестація була проведена не у тій формі, яка є зараз, а просто виставлені річні оцінки», - зазначив Бабак.

За його словами, до кінця червня учні отримають атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стоятиме помітка «звільнено».

Зазначимо, що метою законопроєкту президента «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» є мінімізація ризиків захворювання на коронавірусну хворобу під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

У разі ухвалення законопроєкту здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, матимуть право пройти державну підсумкову атестацію за власним бажанням.

До слова, напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав для скасування чи перенесення зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, 16 червня глава МОЗ заявив, що остаточне рішення щодо проведення ЗНО ухвалять наприкінці тижня.

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО. Пробне ЗНО з інших предметів планується на 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні мала б бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Зазначимо, що Міністерство освіти та науки 15 червня зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.

Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.