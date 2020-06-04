Рада відправила на доопрацювання програму уряду



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За доопрацювання програми уряду проголосували 245 депутатів

У Верховній Раді 4 червня народні депутати проголосували за постанову, якою відправили на доопрацювання програму уряду.

За постанову проголосували 245 народних депутатів.

Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.

Варто підкреслити, що Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком мав імунітет до жовтня 2020 року, але прем'єр-міністр добровільно подав у відставку.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після обговорення програми парламентарями, також попросив депутатів повернути програму уряду на доопрацювання.

«Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Саме тому сьогодні ми будемо просити народних депутатів відправити ту програму діяльності на допрацювання. Після того Кабмін зможе внести оновлену програму діяльності, розроблену спільно з парламентом, зі всіма комітетами», - заявив Шмигаль.

У документі зазначалося, що уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія Covid-19.

Також Кабмін планував захист територіальної цілісності і суверенітету України й безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

Крім того, уряд підтверджував незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Обурення ж більшості депутатів викликало те, що документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.

Нагадаємо, програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.