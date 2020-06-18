У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 млрд з «коронавірусного» фонду



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Раніше уряд погодив виділити гроші на «коронавірусні» доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам

Доплати були розраховані не тільки на співробітників МВС, задіяних у протидії епідемії коронавірусу, а й на інших правоохоронців

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні в середу не схвалив виділення Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн з фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з Covid-19.

Про це заявив нардеп від партії «Голос» Володимир Цабаль, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Щойно бюджетний комітет Верховної Ради не погодив перенаправлення Міністерству внутрішніх справ 2,7 мільярдів гривень з фонду з боротьби з коронавірусом. Нагадаю, що на початку тижня уряд видав розпорядження, згідно з яким це перенаправлення мало відбутися: майже 5% від величини цього фонду на доплати поліції, прикордонникам, які нібито задіяні в боротьбі з COVID-19», – сказав Цабаль.

За словами депутата, доплати були розраховані не тільки на співробітників МВС, задіяних у протидії епідемії коронавірусу, а й на інших правоохоронців.

Цабаль зазначив, що на комітеті з'ясували, що ці доплати планувалося робити майже всім співробітникам МВС – як тим, хто дійсно боровся з Covid-19, так і тим, хто не боровся.

Раніше стало відомо, що уряд погодив виділити гроші на «коронавірусні» доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам.

Нагадаємо, у травні Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.

У зверненні МВС зазначалося, що «кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення», як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на Covid-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, Державне управління справами звернулося до Шмигаля з проханням виділити медзакладам для топ-чиновників, зокрема і відомій лікарні «Феофанія», додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу Covid-19.