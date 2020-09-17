Рада попередньо підтримала зниження податку на додану вартість для аграріїв
ПДВ для аграріїв хочуть зменшити до 14%
У Раді прогнозують детінізацію аграрного виробництва
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) для аграрного сектора з 20% до 14%.
Відповідний законопроєкт №3656 про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції підтримали 233 депутати.
Закон встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну наступної сільгосппродукції:
- 0102 (велика рогата худоба, жива);
- 0103 (свині, живі);
- 0401 (у частині незбираного молока),
- 1001 (пшениця),
- 1002 (жито),
- 1003 (ячмінь),
- 1004 (овес),
- 1005 (кукурудза),
- 1201 (соєві боби),
- 1204 00 (насіння льону),
- 1205 (насіння свирiпи та ріпаку),
- 1206 00 (насіння соняшнику),
- 1207 (насіння і плоди інших олійних культур),
- 1212 91 (цукрові буряки).
«У першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, що, у свою чергу, дасть змогу зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ уже для переробників такої продукції, при цьому зниження ставки ПДВ за операціями з реалізації зернових та олійних культур і незбираного молока загалом не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому виробнику, який є фактичним платником ПДВ», – зазначив під час презентації законопроєкту голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.
Згідно з пояснювальною запискою, зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ для жодної із зацікавлених сторін (держава/підприємство).
Прибутковість вирощування таких культур і торгівлі, та сальдо доходів бюджету залишаться без змін. Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат під час закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника.
Водночас зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань, так звані «скручування». Відбудеться детінізація аграрного виробництва, а бюджет отримає суттєві переваги.
Нагадаємо, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.
До слова, Рада звільнила переселенців від туристичного збору.