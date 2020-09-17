Рада попередньо підтримала зниження податку на додану вартість для аграріїв



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ПДВ для аграріїв хочуть зменшити до 14%

У Раді прогнозують детінізацію аграрного виробництва

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) для аграрного сектора з 20% до 14%.

Відповідний законопроєкт №3656 про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції підтримали 233 депутати.

Закон встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну наступної сільгосппродукції:

0102 (велика рогата худоба, жива);

0103 (свині, живі);

0401 (у частині незбираного молока),

1001 (пшениця),

1002 (жито),

1003 (ячмінь),

1004 (овес),

1005 (кукурудза),

1201 (соєві боби),

1204 00 (насіння льону),

1205 (насіння свирiпи та ріпаку),

1206 00 (насіння соняшнику),

1207 (насіння і плоди інших олійних культур),

1212 91 (цукрові буряки).

«У першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, що, у свою чергу, дасть змогу зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ уже для переробників такої продукції, при цьому зниження ставки ПДВ за операціями з реалізації зернових та олійних культур і незбираного молока загалом не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому виробнику, який є фактичним платником ПДВ», – зазначив під час презентації законопроєкту голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Згідно з пояснювальною запискою, зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ для жодної із зацікавлених сторін (держава/підприємство).

Прибутковість вирощування таких культур і торгівлі, та сальдо доходів бюджету залишаться без змін. Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат під час закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника.

Водночас зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань, так звані «скручування». Відбудеться детінізація аграрного виробництва, а бюджет отримає суттєві переваги.

Нагадаємо, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

До слова, Рада звільнила переселенців від туристичного збору.