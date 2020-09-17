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    Економіка та фінанси

    Рада попередньо підтримала зниження податку на додану вартість для аграріїв

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    <p>ПДВ для аграріїв хочуть зменшити до 14%</p> - Рада попередньо підтримала зниження податку на додану вартість для аграріїв

    ПДВ для аграріїв хочуть зменшити до 14%

    У Раді прогнозують детінізацію аграрного виробництва

    Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) для аграрного сектора з 20% до 14%.

    Відповідний законопроєкт №3656 про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції підтримали 233 депутати.

    Закон встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну наступної сільгосппродукції:

    • 0102 (велика рогата худоба, жива);
    • 0103 (свині, живі);
    • 0401 (у частині незбираного молока),
    • 1001 (пшениця),
    • 1002 (жито),
    • 1003 (ячмінь),
    • 1004 (овес),
    • 1005 (кукурудза),
    • 1201 (соєві боби),
    • 1204 00 (насіння льону),
    • 1205 (насіння свирiпи та ріпаку),
    • 1206 00 (насіння соняшнику),
    • 1207 (насіння і плоди інших олійних культур),
    • 1212 91 (цукрові буряки).

    «У першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, що, у свою чергу, дасть змогу зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ уже для переробників такої продукції, при цьому зниження ставки ПДВ за операціями з реалізації зернових та олійних культур і незбираного молока загалом не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому виробнику, який є фактичним платником ПДВ», – зазначив під час презентації законопроєкту голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

    Згідно з пояснювальною запискою, зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ для жодної із зацікавлених сторін (держава/підприємство).

    Прибутковість вирощування таких культур і торгівлі, та сальдо доходів бюджету залишаться без змін. Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат під час закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника.

    Водночас зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань, так звані «скручування». Відбудеться детінізація аграрного виробництва, а бюджет отримає суттєві переваги.

    Нагадаємо, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

    До слова, Рада звільнила переселенців від туристичного збору.

    Верховна Рада закон аграрії пшениця ПДВ свині Микола Сольський
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