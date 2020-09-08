Вінниччина просить визнати область зоною стихійного лиха через страшний неврожай



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тим часом експортери стрімко вивозять зерно за кордон

Вінницьку область хочуть визнати зоною стихійного лиха через неврожай. Про це повідомляє пресслужба Теплицької районної державної адміністрації Вінницької ОДА.

«Відповідно інформації, наданої Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації, за даними виїзних обстежень, проведених фахівцями цього Департаменту спільно з керівниками господарств у Ямпільському, Могилів-Подільському, Бершадському, Теплицькому, Піщанському, Гайсинському, Чечельницькому, Чернівецькому, Шаргородському, Тростянецькому, Тульчинському та Оратівському районах, вегетація рослин кукурудзи та частково соняшнику практично припинилася», - йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок тривалої посухи і спеки в більшості південних та багатьох центральних районах області кукурудза та соняшник перебувають у критичному стані. Встановлено, що потенційна урожайність кукурудзи на площах які збереглися та сформували качан, перебуває в межах 17−22 ц/га, соняшнику — 8−13 ц/га. Під загрозою перебуває соя та цукровий буряк.

«Втрати врожаю зерна кукурудзи в поточному сезоні становитимуть до 40% від прогнозованого виробництва. На 25−30% нижче прогнозованого очікується також урожай решти культур пізньої групи (соя, соняшник, цукрові буряки)», - прогнозують експерти.

Зазначається, що критичні погодні умови поставили велику кількість дрібних та середніх фермерських господарств на межу банкрутства і ставлять під загрозу виконання ними договірних фінансових зобов’язань перед банківськими установами, постачальниками матеріально-технічних засобів виробництва та власниками земельних ділянок (паїв).

«Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги неодноразові звернення громадських організацій та аграріїв Вінниччини, обласна державна адміністрація планує ініціювати перед Кабінетом міністрів України визнання Вінницької області зоною стихійного лиха, що дасть можливість пролонгації банківських та товарних кредитів для господарств які знаходяться у вказаній зоні», - додали у адміністрації.

Зауважимо, що для отримання можливості пролонгації банківських та товарних кредитів для господарств, які потрапили в зону стихійного лиха необхідно подати документи про форс-мажорні обставини, що склалися в господарствах для подальшого розгляду на засіданнях районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, на території України зберігається сильна посуха.

До слова, Українська зернова асоціація знизила прогноз урожаю. Згодом й уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю.

Раніше Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.

Разом з тим, Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна. Але такі цифри зафіксовано за підсумками минулого маркетингового сезону, який тривав з липня 2019 по липень 2020.