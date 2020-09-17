Рада звільнила переселенців від туристичного збору



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Переселенцям не доведеться платити туристичний збір у готелях, де вони тимчасово проживають

Законопроєктом внесено зміни до статті 268 Податкового кодексу, якою встановлений перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, згідно з яким звільняться від сплати туристичного збору внутрішньо переміщені особи.

За відповідний законопроєкт №3103 у другому читанні проголосувало 317 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що наразі внутрішньо переміщені особи, які продовжують проживати у готелях, санаторіях тощо, мають сплачувати туристичний збір за місцем свого фактичного проживання на підконтрольній уряду території, що ставить їх у невигідне становище, як порівняти з іншими громадянами України.

В ухваленому законі прописано, що звільняються від сплати туристичного збору внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а інформація про адресу таких місць зазначена у довідці про взяття на облік переселенця як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.