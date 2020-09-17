Рада звільнила переселенців від туристичного збору
Законопроєктом внесено зміни до статті 268 Податкового кодексу, якою встановлений перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, згідно з яким звільняться від сплати туристичного збору внутрішньо переміщені особи.
За відповідний законопроєкт №3103 у другому читанні проголосувало 317 народних депутатів.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що наразі внутрішньо переміщені особи, які продовжують проживати у готелях, санаторіях тощо, мають сплачувати туристичний збір за місцем свого фактичного проживання на підконтрольній уряду території, що ставить їх у невигідне становище, як порівняти з іншими громадянами України.
В ухваленому законі прописано, що звільняються від сплати туристичного збору внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а інформація про адресу таких місць зазначена у довідці про взяття на облік переселенця як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.
У першому читанні законопроєкт був ухвалений 1 вересня 2020 року.
Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів виділив 5,6 мільйона гривень для придбання 18 квартир і 1 одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб.