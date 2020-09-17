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    Рада звільнила переселенців від туристичного збору

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    Переселенцям не доведеться платити туристичний збір у готелях, де вони тимчасово проживають - Рада звільнила переселенців від туристичного збору
    Переселенцям не доведеться платити туристичний збір у готелях, де вони тимчасово проживають

    Законопроєктом внесено зміни до статті 268 Податкового кодексу, якою встановлений перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору

    Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, згідно з яким звільняться від сплати туристичного збору внутрішньо переміщені особи.

    За відповідний законопроєкт №3103 у другому читанні проголосувало 317 народних депутатів.

    У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що наразі внутрішньо переміщені особи, які продовжують проживати у готелях, санаторіях тощо, мають сплачувати туристичний збір за місцем свого фактичного проживання на підконтрольній уряду території, що ставить їх у невигідне становище, як порівняти з іншими громадянами України.

    В ухваленому законі прописано, що звільняються від сплати туристичного збору внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а інформація про адресу таких місць зазначена у довідці про взяття на облік переселенця як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

    У першому читанні законопроєкт був ухвалений 1 вересня 2020 року.

    Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів виділив 5,6 мільйона гривень для придбання 18 квартир і 1 одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб.

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