В Україні подешевшали яблука



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Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук, які мають невеликий термін зберігання

Популярні сорти яблук продаються за 10-15 грн/кг

В Україні щонайменше у півтора рази подешевшали яблука. Про це повідомляє agronews.ua.

Зазначається, що на гуртовому ринку «Шувар» (м. Львів) популярні сорти яблук продаються за 10-15 грн/кг, тоді як у перший день осені ціна на них складала за 18-20 грн/кг.

«Є два фактори, які вплинули на таке різке падіння ціни: хороший урожай яблук та доволі висока ціна на старті сезону. Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук, які мають невеликий термін зберігання, тому пропозиція збільшується, а ціни знижуються», — розповідає представник гуртового ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.

Водночас у попередні п’ять років у цей період яблука продавались за ціною 8-10 грн/кг.

Аналітики ринку не виключають, що ціни на яблука у цьому сезоні можуть бути нижчими, водночас ситуація на ринку імпортних фруктів може підтримати ціни української продукції.

«Курс гривні знижується, тож імпортні фрукти дорожчають. До того ж не зрозуміло, як імпортери будуть працювати в умовах карантину: чи буде внутрішній ринок відкритим для іноземних фруктів у сезон великого імпорту, який починається у жовтні. Все це говорить про доволі непогані перспективи створення міцних стосунків між українськими виробниками фруктів та трейдерами», — відзначає Гетьман.

Як повідомлялося на початку вересня, ціни на яблука цього року побили усі рекорди.

Нагадаємо, що у серпні експерти повідомили, що в Україні імпортні фрукти витісняють вітчизняні. Зазначається, що найбільшими поставками з-за кордону були цитрусові, банани, інші екзотичні фрукти. Зокрема, за пів року українські компанії імпортували 182 тисячі тонн цитрусових на 129 мільйонів доларів, а також 174 тисяч тонн бананів на 96 мільйонів доларів.

Разом з тим в Україні різко падають ціни на цибулю. Основні гуртові угоди з продажу цибулі укладаються в межах 2,50-4 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також повідомлялося, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.

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