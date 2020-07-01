Зеленський підписав закон, який забороняє банкам штрафувати боржників



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Банкам заборонено штрафувати за прострочення платежів під час карантину

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє нараховувати штрафні санкції за кредитами (позиками) в період карантину.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Цей документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину та у 30-денний строк після його завершення.

Нагадаємо, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 16 червня.

У пояснювальній записці зазначено, що запровадження цих змін дозволить уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства та робочі місця, сприяти наповненню державного та місцевих бюджетів.

Також, на думку авторів законопроєкту, це пришвидшить відновлення економіки після закінчення карантину, сприятиме зростанню доходів роботодавців і працівників та забезпеченню своєчасної виплати заробітних плат.

Між іншим, раніше впливове американське видання повідомило, що МВФ закликала Зеленського стягнути з Коломойського багатомільярдні суми, виведені з Приватбанку і відмиті за кордоном.

Також нагадаємо, що очільник уряду Денис Шмигаль анонсував зниження ставки за іпотекою до 5-7%.