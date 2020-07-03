Столична влада обіцяє підприємцям кредити під низькі відсотки



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Кличко запрошує підприємців взяти участь у державній програмі «Доступні кредити»

Для столичних підприємців, які візьмуть участь в державній програмі «Доступні кредити», кінцеві ставки будуть від 2,5% до 4,5% у гривні. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Проаналізувавши умови державної програми «Доступні кредити», ми провели консультації з німецьким Фондом розвитку підприємництва та банками-партнерами. В результаті - вдвічі знижено відсоткову ставку на кредити для підприємців столиці, - сказав Кличко. - Тобто, для підприємців Києва, які візьмуть участь в державній програмі «Доступні кредити» кінцеві ставки будуть від 2,5 до 4,5 відсотків у гривні. Таких умов зараз немає в жодному місті України. Тому запрошую підприємців Києва скористатись цими можливостями!».

Він нагадав, що місто підготувало рішення Київради про запровадження для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів символічної фіксованої сплати пайової участі - в 1 гривню. Для літніх майданчиків – до кінця жовтня цього року, для сезонних – до кінця грудня.

«Сподіваюся, що депутати на найближчій сесії підтримають таке рішення. Ми розуміємо, що малий і середній бізнес – це основа економіки міста. І його треба підтримувати та заохочувати. Сьогодні складно всім. Але, переконаний, спільними зусиллями і конструктивною співпрацею ми цей виклик подолаємо», - наголосив Кличко.