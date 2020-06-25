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    Економіка та фінанси

    Приватбанк оголосив про дешеву іпотеку. Усі деталі

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    <p>Приватбанк почне надавати кредити&nbsp; в рамках державної програми &laquo;Доступне житло під 10%&raquo;</p> - Приватбанк оголосив про дешеву іпотеку. Усі деталі

    Приватбанк почне надавати кредити  в рамках державної програми «Доступне житло під 10%»

    Приватбанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня

    Приватбанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати  в рамках державної програми «Доступне житло під 10%». Як повідомили у банку, така програма дозволить українцям покращити житлові умови на пільгових умовах – процентна ставка за кредитами на доступне житло становитиме 9,99% річних. Про це повідомила пресслужба банку.

    Доступну іпотеку можна буде отримати в Приватбанку на строк до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла. В рамках пільгової програми українці зможуть придбати як житло на вторинному ринку, так й квартири у новобудовах, що введені в експлуатацію. Крім того, клієнтам банку буде доступна можливість придбання у кредит житла за більш доступними, ніж на ринку цінами, яке пропонується банком.   

    За попередніми підрахунками фахівців Приватбанку, вже на початку впровадження державної програми «Доступне житло під 10%», пільговими умовами кредитування зможуть скористуватися понад 300 тисяч українців.

    Нагадаємо, Приватбанк запустив можливість оплати покупок в POS-терміналах пов'язаною картою, якщо на основній бракує коштів.

    кредит житло Приватбанк
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