Приватбанк оголосив про дешеву іпотеку. Усі деталі



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Приватбанк почне надавати кредити в рамках державної програми «Доступне житло під 10%»

Приватбанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня

Приватбанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати в рамках державної програми «Доступне житло під 10%». Як повідомили у банку, така програма дозволить українцям покращити житлові умови на пільгових умовах – процентна ставка за кредитами на доступне житло становитиме 9,99% річних. Про це повідомила пресслужба банку.

Доступну іпотеку можна буде отримати в Приватбанку на строк до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла. В рамках пільгової програми українці зможуть придбати як житло на вторинному ринку, так й квартири у новобудовах, що введені в експлуатацію. Крім того, клієнтам банку буде доступна можливість придбання у кредит житла за більш доступними, ніж на ринку цінами, яке пропонується банком.

За попередніми підрахунками фахівців Приватбанку, вже на початку впровадження державної програми «Доступне житло під 10%», пільговими умовами кредитування зможуть скористуватися понад 300 тисяч українців.

Нагадаємо, Приватбанк запустив можливість оплати покупок в POS-терміналах пов'язаною картою, якщо на основній бракує коштів.