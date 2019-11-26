Україна втратила 11 позицій у світовому рейтингу сплати податків



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Завдяки спрощенню процедур певні країни помітно поліпшили свої результати в рейтингу

Україна за рік опустилася на 11 позицій і посіла 65-е місце в рейтингу Paying Taxes-2020, який оцінює простоту сплати податків в 190 країнах світу. Про це повідомляє PwC.

За результатами щорічного дослідження «Оподаткування 2020» (Paying Taxes 2020), яке проводиться командою PwC разом з експертами Світового банку, Україна зайняла 65 місце і втратила таким чином 11 пунктів.

Втрата позицій України обумовлена, перш за все, активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію процесів і скорочення часу адміністрування податків, а також збільшенням фіскального навантаження на бізнес в нашій країні. Автоматизація і максимальне спрощення процедур стають світовими трендами.

Завдяки цьому певні країни помітно поліпшили свої результати в рейтингу.

Наприклад, Туреччина, піднялася з 80 на 20 місце, скасувала ПДВ на капітальні інвестиції і таким чином позбавила бізнес необхідності витрачати час на його відшкодування. Угорщина, яка злетіла з торішньої 86 на 56 позицію, істотно скоротила тривалість перевірки коригувань звітності з податку на прибуток. Такі країни, як Португалія, Франція, Польща і Литва ввели звітності перед податковими органами в режимі реального часу.

Україна поки що перебуває в підготовчій стадії і працює над планом подальшої діджиталізації роботи податкових органів і реформою податкового адміністрування.

Зазначається, що знадобиться час, аби ці реформи вплинули на результати рейтингу. Основне питання, яке вимагає нагальної уваги, - це велика кількість часу на податковий облік. В середньому вітчизняний бізнес витрачає на облік 328 годин на рік, що вдвічі більше, ніж у розвинених країнах. А за тривалістю врахування ПДВ наша держава посідає 176 місце з 190.