Рада ратифікувала угоду про передачу податкової інформації про громадян США



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За прийняття законопроєкту №0001 в цілому проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 226

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0001 «Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

За ратифікацію проголосували 310 нардепів при мінімально необхідних 226.

У пояснювальній записці вказано, що 1 липня 2014 року набрав чинності закон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FАТСА), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою США (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.

З метою імплементації положень FATCA уряди України та США 7 лютого 2017 року у Києві підписали угоду для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків».

«Проєкт закону затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності угодою між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)», - сказано у пояснювальній записці.

Реалізація закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.