Запропонований Кабміном проект закону про ігорний бізнес передбачає монополізацію цього ринку



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В альтернативному законопроекті про легалізацію грального бізнесу №2285-2 сума надходжень до бюджету складає не менше дев'яти мільярдів на початку роботи ринку - Хотенко

Азартні ігри мають легалізувати до наступного року, щоб гральний бізнес вже у 2020 міг працювати законно, - голова ради Інституту податкових реформ

В урядовому законопроекті про легалізацію азартних ігор передбачається монополія ринку та лише 3 млрд надходжень у бюджет щороку. Проте у альтернативному законопроекті №2285-2 ця сума складає не менше дев'яти мільярдів на початку роботи ринку і 40 мільярдів гривень на рік, коли ігорний бізнес запрацює в повній мірі.

Про це йдеться у статті «Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів», опублікованому на сайті 24 каналу.

«В урядовому законопроекті передбачається монополія, що не вирішує питання легалізації. На мою думку, законопроєкт лише частково виводить гральний бізнес з тіні. Натомість, наразі є ще сім альтернативних законопроєктів. Приміром, в законопроєкті 2285-2 прописано норми, згідно з якими надходження до бюджету можуть складати не менше 9 мільярдів, а коли бізнес цілком запрацює, то вони зможуть поповнити державну казну приблизно на 40 мільярдів гривень. Натомість урядовий проєкт передбачає надходження до бюджету в розмірі 3 мільярдів гривень. Мається на увазі, надходження від продажу ліцензії на гральну діяльність», - розповіла виданню голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

Вона також зазначила, що азартні ігри мають легалізувати до наступного року, щоб ігорний бізнес вже у 2020 міг працювати законно.

«Гральний бізнес точно наступного року буде працювати в межах закону. В бюджет надходження від цього виду діяльності вже закладено», - наголосила Хотенко.

Крім цього, в статті підкреслили, що в альтернативному законопроекті також передбачено створення спеціального фонду, що буде спрямовувати кошти на лікування від лудоманії.

«Альтернативним законопроектом (2285-2) запроваджується спецфонд, направлений на соціальний захист тих, хто страждає на лудоманію (ігрову залежність). У цей спецфонд від діяльності грального бізнесу відраховуватимуться гроші на лікування лудоманів», - підкреслили автори матеріалу.