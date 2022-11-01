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Бюджет України втратив більше 20 млрд грн через ринок нелегального тютюну – Гетьманцев

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бюджет України втратив більше 20 млрд грн через ринок нелегального тютюну – Гетьманцев
Контрафактна продукція шкодить економіці
фото: ДФС України

Ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%

Як заявляє голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, український бюджет втрачає колосальні кошти, через недобросовісних підприємців.

«За даними компанії Kantar, ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%. У 2022 році держава недоотримала 20,5 млрд.грн. Це 560 БТР, або 279 танків, або 136 Байрактарів. Водночас, досі спілкування з правоохоронними органами нагадує або чемпіонат з перекидання гарячої картоплі від одного органу до іншого, або художний конкурс з написання твору на тему «чому ні?». Переконаний, що всі знають і розуміють чому ні», – запевняє парламентар.

За словами нардепа, жодних перешкод для припинення злочинів та повернення в бюджет коштів мародерами немає.

«Потрібна нормальна робота правоохоронців. Почати роботу не погано було б з негайного завершення безпрецедентно довгого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку в місті Жовті Води», – підсумував Гетманцев. 

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Теги: бюджет держава ринок корупція

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