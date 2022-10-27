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Зеленський затвердив збільшення військових видатків бюджету: на що підуть кошти

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський затвердив збільшення військових видатків бюджету: на що підуть кошти
Президент підписав закон про збільшення військових видатків з бюджету
фото з відкритих джерел

Військові видатки у бюдждеті-2022 буде збільшено на 387 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (законопроєкт 8126), який передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Серед іншого, збільшується фінансування таких напрямків:

  • Міноборони – 365,2 млрд грн;
  • МВС – на 12,9 млрд грн;
  • СБУ – на 3,7 млрд грн;
  • ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
  • Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
  • УДО – на 600 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

«Для покриття додаткових видатків за загальним фондом державного бюджету збільшені державні внутрішні запозичення і відповідно зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року», – пояснили в Раді.

Зазначається, що реалізація такого закону «дозволить здійснювати невідкладні завдання у сфері національної безпеки і оборони та заходи з відсічі збройної агресії РФ проти України, виконувати зобов’язання держави із виплати своєчасно та у повному обсязі військовослужбовцям грошового забезпечення».

Уряд вже розпочав роботу з виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектору національної безпеки та оборони, додали в Раді.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада збільшила видатки на сектор безпеки та оборони країни на 387 млрд грн. Законопроєкт в цілому підтримали 318 народних депутатів. 

Теги: Володимир Зеленський бюджет

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