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    Економіка та фінанси

    Радник Зеленського прогнозує просідання курсу гривні

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    Олег Устенко дав прогноз щодо курсу гривні до долара&nbsp; - Радник Зеленського прогнозує просідання курсу гривні
    Олег Устенко дав прогноз щодо курсу гривні до долара 

    Устенко радить «не будувати ілюзій»

    Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко вважає, що курс гривні до кінця року може знизитися, однак не суттєво.

    Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    Як відомо, в бюджеті закладено, що до 2020 року долар коштуватиме 29,4 грн.  

    «Буде рухатись в цей бік, але не думаю, що досягне цієї відмітки. А от до рівня 27 є цілком можливим припущенням», - вважає експерт.

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    Він також зазначив, що наразі Україна глобально знаходиться все ще нижче 1991 року – десь на рівні 75 % від моменту нашого старту, та ненабагато, але нижче рівня 2013 року.

    «Те, що ми побачили у другому кварталі – це непоганий ріст, але тут питання в тому, від якої бази росли всі інші. Неважко продемонструвати високий ріст, коли ти знаходишся на таких низьких показниках», - відзначив економіст.

    Устенко також радить «не будувати ілюзій». «Ми кілька кварталів поспіль й так знаходимось на траєкторії росту – інша справа, що він недостатній. До того ж давайте подивимось, чим цей ріст викликаний, – відносно непоганою кон’юнктурою на зовнішніх ринках. Також був незначний ріст доходів населення та певна активізація інвестиційної діяльності. Але все це так несуттєво, що я б не дуже радів. До того ж, мене збентежило, що ми бачимо негативні тренди в промисловому виробництві. Взагалі, за результатами цього року я б очікував ріст на рівні 3 %, що непогано, бо попередньо загальний консенсус складав приблизно 2 %. Думаю, скоро ми побачимо і зміну ситуації з курсом гривні», - підкреслив радник Зеленського.

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