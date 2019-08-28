Радник Зеленського прогнозує просідання курсу гривні



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Олег Устенко дав прогноз щодо курсу гривні до долара

Устенко радить «не будувати ілюзій»

Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко вважає, що курс гривні до кінця року може знизитися, однак не суттєво.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, в бюджеті закладено, що до 2020 року долар коштуватиме 29,4 грн.

«Буде рухатись в цей бік, але не думаю, що досягне цієї відмітки. А от до рівня 27 є цілком можливим припущенням», - вважає експерт.

Він також зазначив, що наразі Україна глобально знаходиться все ще нижче 1991 року – десь на рівні 75 % від моменту нашого старту, та ненабагато, але нижче рівня 2013 року.

«Те, що ми побачили у другому кварталі – це непоганий ріст, але тут питання в тому, від якої бази росли всі інші. Неважко продемонструвати високий ріст, коли ти знаходишся на таких низьких показниках», - відзначив економіст.

Устенко також радить «не будувати ілюзій». «Ми кілька кварталів поспіль й так знаходимось на траєкторії росту – інша справа, що він недостатній. До того ж давайте подивимось, чим цей ріст викликаний, – відносно непоганою кон’юнктурою на зовнішніх ринках. Також був незначний ріст доходів населення та певна активізація інвестиційної діяльності. Але все це так несуттєво, що я б не дуже радів. До того ж, мене збентежило, що ми бачимо негативні тренди в промисловому виробництві. Взагалі, за результатами цього року я б очікував ріст на рівні 3 %, що непогано, бо попередньо загальний консенсус складав приблизно 2 %. Думаю, скоро ми побачимо і зміну ситуації з курсом гривні», - підкреслив радник Зеленського.