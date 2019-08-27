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    Зеленський збирається вбити та розчленувати всі монополії – Устенко

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    <p>&laquo;Всі ці держпідприємства &laquo;Укрспирт&raquo;, &laquo;Конярство України&raquo;, НАК &laquo;Нафтогаз&raquo;, &laquo;Укрзалізниця&raquo; та багато інших в існуючому форматі просто непотрібні&raquo;, - заявив Устенко</p> - Зеленський збирається вбити та розчленувати всі монополії – Устенко

    «Всі ці держпідприємства «Укрспирт», «Конярство України», НАК «Нафтогаз», «Укрзалізниця» та багато інших в існуючому форматі просто непотрібні», - заявив Устенко

    «Зеленський живе в логіці відкриття всього, що можливо, для приватного бізнесу», - зауважив радник президента Олег Устенко

    Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко вважає, що в Україні можна створити умови для того, щоб «схеми почали розпадатися».

    Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «Просто вольовим рішенням ніхто не зможе ліквідувати ці дірки. Але можна створити умови для того, щоб ці схеми почали розпадатися. Щоб криміналітет почав втрачати свій авторитет, щоб олігархи почали думати і діяти в іншій логіці, яка була б цікавою для 95% населення. Щоб чиновники не мали можливість набивати свої кишені і користуватися своєю владою», - підкреслив Устенко.

    Він зауважив, що президент Володимир Зеленський «збирається, наскільки це можливо, розвивати конкуренцію, вбити та розчленувати всі монополії, ліквідувати всі ті непотрібні годівниці, які висмоктують кров з українських платників податків».

    «Всі ці держпідприємства «Укрспирт», «Конярство України», НАК «Нафтогаз», «Укрзалізниця» та багато інших в існуючому форматі просто непотрібні. Зараз вони просто відсмоктують ресурс, передусім грошовий, з української економіки і не дають можливість витрачатися на програми, які мали б змінити сприйняття українцями самих себе в координаті індексу щастя», - заявив радник президента.

    «Зеленський живе в логіці відкриття всього, що можливо, для приватного бізнесу. Він – прихильник приватизації не тому, що хоче негайно заробити гроші в держбюджет, як намагаються це подати, а тому що хоче одразу підняти ефективність економіки. Тому він не сприйматиме критику, що, мовляв, навіщо приватизувати зараз, давайте краще почекаємо, коли ринок виросте», - сказав Устенко.

    «Питання в тому, коли країна дійде до цього піку – через два-три роки чи через 28 років? У країни, у нас з вами, у наших родин нема бажання чекати ще декілька десятиріч. Зміни необхідно розпочати негайно, і в кінці п’ятирічного терміну каденції президента Зеленського все це має бути підтверджено в індексі щастя. Українці повинні почувати себе дійсно щасливими», - зазначив радник президента.

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