Радник Зеленського розповів, як швидко зробити Україну багатою



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«У нас величезний рівень тіньової економіки – біля 50%», - заявив Устенко

Устенко підкреслив, що «якщо б нам вдалося звести до нуля контрабанду, то бюджет був би вже не дефіцитний в зоні 2-2,5% ВВП, а профіцитний»

Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко вважає, що Україна може стати багатою країною «дуже швидко, але для цього потрібні політична воля і сильна державна машина, яка могла б переломити розтаскування країни по кишенях».

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Устенко зауважив, що в України є «серйозний резерв для росту – це надвеликий рівень корупції, контрабанди і все, пов’язане з цим».

«До того ж, економіка занадто криміналізована. Коли ми говоримо про контрабанду цигарок, контрафактний алкоголь, просто контрабанду на кордоні – це ж не тільки корупційна історія, а ще й кримінальна. У нас величезний рівень тіньової економіки – біля 50%. В цьому році, коли у нас буде ВВП $135 млрд, близько $60 млрд доларів з нього складе продукція, виготовлена в тіні. Якщо вірити оцінкам щодо контрабанди, то вона складає біля $5 млрд – це 4% нашого ВВП. Ми говоримо про колосальні величини», - заявив радник президента.

Він підкреслив, що «якщо б нам вдалося звести до нуля контрабанду, то бюджет був би вже не дефіцитний в зоні 2-2,5% ВВП, а профіцитний». «У нас би з’явився фіскальний простір для стимулювання економіки», - сказав Устенко.

«Якщо припустити, що корупційний податок складає близько 20%, то ми могли б вивільнити більше ніж $10 млрд у всіх цих корупційних каналах, які існують в українській економіці. Тож стати багатою країною можна дуже швидко, але для цього потрібні політична воля і сильна державна машина, яка могла б переломити розтаскування країни по кишенях дуже обмеженої групи осіб, які умовно відносяться до груп чиновників, криміналітету і олігархічного капіталу.

Ці три групи між собою знайшли дуже чіткий консенсус – вони ділять сфери впливу і можуть нормально співіснувати. Інше питання – чому 95% населення має страждати від цього? На мій погляд, ми могли би вже зараз бути на рівні країн старої Європи, якби не гаяли часу і не проґавили би всі ті можливості, які в нас були з часу отримання незалежності», - заявив Устенко.