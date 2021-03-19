Реформа «Укрзалізниці» суперечила інтересам Пінчука. Економіст назвав причину відставки Жмака

За словами Кушнірука, саме після призначення Жмака керівником «Укрзалізниці» був скасований тендер на закупівлю коліс виробництва компанії «Інтерпайп» за завищеними цінами

17 березня в день суду «Інтерпайпу» проти АМКУ Кабмін звільнив Жмака за поданням Наглядової ради «Укрзалізниці»

Відставка голови «Укрзалізниці» стала результатом невдоволення олігарха Віктора Пінчука реформою компанії і намірами Володимира Жмака навести порядок із закупівлями колісної продукції.

Про це в колонці для видання ЛІГА пише економіст Борис Кушнірук.

«Для мене очевидно, що розпочавши реформу «Укрзалізниці», правління на чолі з паном Жмаком збиралося ламати корупційні схеми, вигоду від яких мають бізнесмени, інтереси яких репрезентують деякі члени наглядової ради. Найбільш наочним є приклад очевидного конфлікту інтересів Сергія Лещенка, враховуючи його давні стосунки з власником «Інтерпайп», – зазначив Кушнірук.

Зокрема саме після призначення Жмака керівником «Укрзалізниці» був скасований скандальний тендер на закупівлю коліс виробництва компанії «Інтерпайп» за завищеними цінами.

«Був скасований, оголошений ще попереднім правлінням, тендер на закупівлю залізничних коліс за завищеною ціною і в необґрунтовано великих обсягах. Перемогти на тендері міг тільки «Інтерпайп», інтереси якого відстоювали члени наглядової ради «Укрзалізниці» Андерс Ослунд і Сергій Лещенко. Про це відкрито заявляв колишній фіндиректор «Укрзалізниці», – зазначив Кушнірук.

Нагадаємо, восени 2020 року Антимонопольний комітет викрив змову компаній Віктора Пінчука на тендерах «Укрзалізниці». «Інтерпайп» та пов’язані юридичні особи були оштрафовані на 70 млн грн, також їм на 3 роки заборонили участь в державних закупівлях.

17 березня в день суду «Інтерпайпу» проти АМКУ Кабінет Міністрів терміново звільнив Жмака за поданням наглядової ради.