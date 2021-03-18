Локдаун у Києві. Укрзалізниця пояснила, як курсуватимуть поїзди

Через погіршення ситуації з коронавірусом із 20 березня в Києві вводяться жорсткі обмеження.

У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запровадив суворі карантинні обмеження. В Укрзалізниці дали роз’яснення щодо роботи поїздів.

Укрзалізниця наголошує, що будь-які обмеження залізничного руху далекого сполучення через Київ відсутні. Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

«Укрзалізниця уважно відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах, посилює дезінфекцію потягів та закликає всіх українців до безпечних подорожей у разі необхідності, з обов’язковим носінням масок, дезінфекцією рук та дотриманням дистанції на вокзалах. За можливості та наявності місць провідники та стюарди Укрзалізниці проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 20 березня. Обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня.

Через посилення карантину в Києві громадський транспорт в українській столиці буде працювати за звичайним графіком, але з обмеженнями.

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