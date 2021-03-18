В Україні стартував конкурс на голову Податкової служби. Оклад – майже 30 тисяч

Для нового очільника Податкової передбачений оклад у 29 400 грн, а також надбавка за ранг та інші доплати, надбавки, премії та додаткові стимулюючі виплати

Серед посадових обов'язків – здійснення повноважень керівника Державної податкової служби та реалізація держполітики у сфері державної податкової політики

Кабінет міністрів України оголосив з 18 березня конкурс на зайняття посади голови Державної податкової служби.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 203-р від 17 березня.

«Відповідно до частини другої статті 23 ЗУ «Про державну службу» оголосити з 18 березня 2021 р. конкурс на зайняття посади голови Державної податкової служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком», – йдеться у розпорядженні.

Відповідно до додатку, умови оплати праці: податковий оклад – 29 400 грн, також передбачені надбавка за ранг та інші доплати, надбавки, премії та додаткові стимулюючі виплати відповідно до законодавства.

Серед посадових обов'язків – здійснення повноважень керівника Державної податкової служби, реалізація держполітики у сфері державної податкової політики.

Серед вимог: ступінь вищої освіти – не нижче магістра, досвід роботи – загальний стаж роботи не менше семи років.

Також необхідний досвід роботи на посадах держслужби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах у сферах державної податкової політики не менше трьох років.

Кандидат повинен вільно володіти українською мовою, а також англійською або французькою.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила закон, який передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.

Також у березні уряд визначив, як проводитимуться конкурси на держслужбу.