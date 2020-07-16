Венедіктова назвала середню зарплату в Офісі генпрокурора



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Після реформи в Офіс генпрокурора перейшло 45% прокурорів, які були в ГПУ

Співробітники Офісу генпрокурора отримують орієнтовно 30 тисяч гривень

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що середня зарплата прокурора Офісу генерального прокурора становить орієнтовно 30 тисяч гривень.

Про це вона сказала 15 липня на засіданні комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

«Середня зарплата прокурора Офісу генпрокурора це десь 30 000 гривень», - сказала вона.

За її словами, на початку атестації прокурорів кількість осіб, які були в Генпрокуратурі, становила 1339, з них в Офіс генпрокурора висловили намір перейти 1083 особи - майже 81%.

Венедіктова заявила, що після трьох етапів атестації – тестів на професійні знання, тестів на загальні здібності і навички і проведення співбесід – в Офіс генпрокурора перейшло 610 осіб, це 45% тих прокурорів, які були в Генпрокуратурі.

Венедіктова додала, що з 9 червня оголосили другий добір на вакантні посади, зараз продовжується прийом документів, який має тривати до 9 серпня.

Як відомо, 19 вересня 2019 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт про реформу органів прокуратури.

До слова, 15 липня до Конституційного суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності закону «Про прокуратуру».

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора має виплатити люстрованим працівникам майже 50 млн грн.

Джерело: Укрінформ