Тариф «Чернівцігазу» покриває витрати в 72 грн на 1 км газопроводів



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АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб

За рішенням НКРЕКП в тарифі на розподіл «Чернівцігазу» для безпеки мереж передбачено 72 гривні в місяць на 1 км газопроводів. Навіть після перегляду тарифу на розподіл, фінансування робіт з безпеки мереж залишиться на рівні, нижчому за необхідний.

В Чернівецькій області довжина зношених газопроводів становить 425 км, що складає 4,8 % загальної протяжності мереж. На заміну направляються затверджені регулятором амортизаційні відрахування в розмірі 12 млн. грн. включаючи матеріали і роботи. Такий же рівень фінансування передбачався протягом усіх попередніх періодів. Загалом, за підрахунками фахівців, газорозподільні мережі в Чернівецькій області потребують щорічних інвестицій на рівні 50 млн гривень.

«У 2014 році мінімальна заробітна плата становила 1218 гривень, а в 2020 - 4723 грн. Таким чином, за останні 6 років вартість тільки робіт збільшилася мінімум в 4 рази. Аналогічна ситуація і з курсом долара, що не могло не позначатися на вартості матеріалів та вузлів. При всіх вище описаних змінах, тільки обсяг інвестицій залишився стабільно незмінним», - пояснює технічний директор АТ «Чернівцігаз» Максим Ладига.

«Чернівцігаз» обслуговує 8,8 тисячі км газорозподільних мереж, 594 ГРП та ШГРП, десятки тисяч різного роду пристроїв, регулюючого та захисного обладнання на мережах. При цьому, встановлений тариф на розподіл газу тільки на 65 % в рік покриває витрати на забезпечення надійної експлуатації газорозподільних мереж. При такому дефіциті коштів до кінця 2020 року в Чернівецькій області в аварійному стані опиняться 13 км газопроводів і 11 газорегуляторних пунктів.

Попри нестачу коштів, в цьому році, «Чернівцігаз» вже провів ремонт 35 ГРП, 48 ШГРП та приступив до заміни 4,3 км зношених газопроводів. Компанія замінила 7 ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних частинок, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону. «Чернівцігаз» постійно здійснює технічний огляд і регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.