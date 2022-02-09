Регіональна газова компанія стала дистрибутором міжнародних виробників газового обладнання

РГК – технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу

РГК – технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу

Минулого року РГК втричі збільшила товарообіг з міжнародними партнерами

РГК створила центр дистрибуції з постачальниками газового обладнання та послуг світового рівня. Компанія вже уклала договори з дев’ятьма провідними брендами. РГК представлятиме в Україні інтереси таких компаній як Pietro Fiorentini, Cavagna Group, Emerson Process Management, Esders, FIV та ін.

Регіональна газова компанія створила та розвиває глобальну систему міжнародного партнерства із провідними виробниками газового обладнання. Минулого року компанія втричі збільшила товарообіг з міжнародними партнерами.

На початку 2022 року Регіональна газова компанія підписала угоди з дев’ятьма міжнародними компаніями. До дистрибуторського портфелю РГК входять продукція та послуги таких компаній як Pietro Fiorentini, Cavagna Group, Mesura Metering, Emerson Process Management, NTG Plastik, Esders, FIV, Michał Kamieniecki Kamitech-Serwis, Axel Semrau. Продукція і рішення міжнародних партнерів РГК доступні клієнтам компанії в комплексі з газовим обладнанням виробництва RGC Production на ринках України, Європи, Ближнього Сходу і Азії.

Регіональна газова компанія готова надати клієнтам в Україні також послуги інжинірингу, до яких входить весь комплекс робіт від обґрунтування та розробки проекту до його реалізації, включно із об'єктами інтелектуальної власності. Щоб отримати консультацію, достатньо заповнити форму зворотного зв’язку на сайті.

Ексклюзивні умови співпраці РГК із світовими технологічними лідерами забезпечують найкращі можливості для постачання в Україну та сервісу сучасного обладнання, що орієнтоване на потреби клієнтів.

«Центр дистрибуції РГК зробив доступними для українських клієнтів надійне і ефективне обладнання, прилади, комплектуючі, матеріали і інжинірингові послуги від технологічних лідерів газової галузі із Європи, Північної Америки та Азії, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Регіональна газова компанія реалізує багато власних проектів використовуючи газове обладнання та рішення світових виробників. Зокрема, проекти в сфері ре дизайну газорозподільних мереж і чистих видів енергії».

Наприклад, в серпні 2021 року пройшли успішні випробування 20%-ою газоводневою сумішшю шафові газорегуляторні пункти виробництва RGC Production, обладнані регуляторами Pietro Fiorentini. Продукція компаній Cavagna Group, Emerson Process Management, FIV активно використовується газорозподільними компаніями, що працюють під брендом РГК, в проектах редизайну та підготовки мереж до роботи з новими видами енергії.

Системні рішення для хроматографії, мас-спектрометрії і одорації Axel Semrau та газоаналітичні системи ESDERS будуть цікавими виробникам біометану. Перші підприємства будуть підключені до розподільних мереж восени цього року. Загалом РГК вже отримала 16 заявок на приєднання від компаній в п’яти областях України.

До того ж спеціалісти РГК проходять регулярне навчання та стажування на заводах виробників, та мають відповідні сертифікати, а умови гарантійного та постгарантійного сервісу підтримуються виробниками.

РГК – технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності і логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.