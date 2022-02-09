Подати заяву до поліції можна буде через «Дію» – МВС

Нову послугу анонсував міністр внутрішніх справ

Цього року у порталі державних послуг «Дія» для українців має з’явитись можливість подавати заяви до Національної поліції. Про це розповів очільник МВС Денис Монастирський під час Diia Summit напередодні.

«Я хочу анонсувати ті речі, які ми будемо робити у цьому році із застосунком «Дія». Перше – це перереєстрація авто у «Дії». Друге – заміна посвідчення водія із доставкою додому. І третє – подача заяви до поліції, також через «Дію», – заявив урядовець.

Водночас користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії». Так, одна з нових послуг, доступних у додатку «Дія» – онлайн-оформлення довідки про відсутність судимості – вимагає введення користувачем додатка своїх приізвища, імені та по батькові російською мовою.

Як відомо, у додатку «Дія» не зберігаються жодні персональні дані – вся інформація отримується з державних реєстрів.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Україні відбувся четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.

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