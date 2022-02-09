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    Подати заяву до поліції можна буде через «Дію» – МВС

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    8 лютого на Diia Summit презентували понад 10 нових цифрових послуг - Подати заяву до поліції можна буде через «Дію» – МВС
    8 лютого на Diia Summit презентували понад 10 нових цифрових послуг

    фото: МВС

    Нову послугу анонсував міністр внутрішніх справ

    Цього року у порталі державних послуг «Дія» для українців має з’явитись можливість подавати заяви до Національної поліції. Про це розповів очільник МВС Денис Монастирський під час Diia Summit напередодні.

    Водночас користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії». Так, одна з нових послуг, доступних у додатку «Дія» – онлайн-оформлення довідки про відсутність судимості – вимагає введення користувачем додатка своїх приізвища, імені та по батькові російською мовою.

    Як відомо, у додатку «Дія» не зберігаються жодні персональні дані – вся інформація отримується з державних реєстрів.

    Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Україні відбувся четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.

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    Теги: МВС документи технології поліція послуги Денис Монастирський
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    Подати заяву до поліції можна буде через «Дію» – МВС