Японія готова постачати газ до Європи в разі нападу РФ на Україну

РФ у січні обвалила транзит газу через Україну

Японський уряд вирішив забезпечити в країні необхідний зріджений природний газ, а частину його передати для Європи

Влада Японії висловила готовність організувати постачання зрідженого природного газу до країн ЄС у разі загострення ситуації навколо України. Про це повідомила телекомпанія NHK.

«Щоб уникнути загострення ситуації в Україні та затримки закупівлі природного газу в Європі, японський уряд вирішив забезпечити в країні необхідний зріджений природний газ, а частину його передати для Європи. Це відповідь на запит адміністрації Байдена в США», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що про це буде офіційно оголошено найближчим часом.

На даний момент японська сторона поки не визначилася з обсягом та можливими термінами постачання під час ескалації ситуації на кордонах України.

«Для Японії це незвичайна відповідь на те, що адміністрація США просила забезпечити безпеку енергоресурсів у Європі. Уряд вирішив підтримати Європу, прагнучи співпраці з енергетичними компаніями, зацікавленими у ЗПГ (зріджений природний газ) тощо, після отримання достатньої кількості електроенергії для стабільного постачання внутрішніх потреб», – заявили урядові джерела.

Варто зазначити, що РФ у січні обвалила транзит газу через Україну.

Раніше Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

Також Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.